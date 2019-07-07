شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات الإمارات تتنافس على رخصة في إثيوبيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رجحت مصادر أن تكون مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" ضمن عدد من الشركات المرشحة للحصول على ترخيص في إثيوبيا لتقديم خدمات الاتصالات بعد قرار الحكومة فتح القطاع أمام لاعبين جدد.

وتوقعت المصادر أن تكون كل من شركة "اتصالات" و"فودافون" و"إم تي إن" و"أورنج" الفرنسية في مقدمة المتنافسين على التراخيص التي تعرض نسبة 49% من القطاع للشركاء الأجانب، بحسب صحيفة الخليج.

ويعتبر سوق الاتصالات في إثيوبيا من الأسواق الواعدة نظراً لعدد السكان الكبير ولايزال من بين الأسواق القليلة المغلقة أمام الشركات العالمية.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، كشفت مصادر في مارس الماضي أن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" تجري محادثات لشراء حصة في شركة الاتصالات الكازاخستانية "كازاك تيليكوم".