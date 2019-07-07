- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المستهلكين بالسعودية يسجل أعلى وتيرة ارتفاع في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل إنفاق المستهلكين في السعودية نموا بنسبة 9.8% خلال شهر مايو من العام الجاري "أعلى وتيرة ارتفاع شهرية" له في عام 2019 ، وذلك بمايعادل 8.9 مليار ريال.
وبحسب إحصائية مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ حجم انفاق المستهكلين بالمملكة في تلك الفترة نحو 100.07 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق خلال الفترة المماثلة البالغ نحو 91.1 مليار ريال.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع أيضاً معدل إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 15.3% مقارنة بـ86.7 مليار ريال في أبريل الماضي.
ومعدل إنفاق المستهلكين في السعودية يواصل نموه على أساس سنوي، وللشهر التاسع على التوالي، حيث يستمر في الارتفاع منذ شهر سبتمبر 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال مايو من العام الجاري، من خلال نمو عمليات نقاط البيع بنحو 20.6 % على أساس سنوي وبزيادة بلغت 4.75 مليار ريال.
إضافة إلى ذلك يأتي الارتفاع تزامنا مع زيادة بعمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، وكذلك المصارف بنحو 4.2 مليار ريال وبنسبة بلغت 6.2 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفاق المستهلكين بالسعودية يسجل أعلى وتيرة ارتفاع في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.