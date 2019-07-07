شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت.كوم" تبحث طرح أسهمها للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث شركة "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف بالمنطقة ومقره دبي، طرح أسهمه للاكتتاب العام في أسواق الأسهم.

وقال ربيع عطايا، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، إن خطة الطرح مرتبطة بظروف الأسواق المالية ووضع الشركة، واستبعد أن يتم ذلك في 2019، بحسب صحيفة البيان.

ولفت عطايا إلى أن شركة "بيت.كوم" تلقت العديد من عروض الاستحواذ خلال السنوات الماضية من قبل شركات معروفة لكن تم رفضها، مضيفا أن الشركة تريد أن تكون الطرف الذي يقوم بالاستحواذ وليس المستحوذ عليه من قبل الآخرين.

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وأشار إلى أن الشركة حالياً في مرحلة التوسع من ناحية الحضور الجغرافي والمنتجات والخدمات التي تقدمها.

ونفى وجود تركيز حالياً على شراء أو الاستحواذ على شركات، مرجعاً ذلك إلى المكانة القيادية التي تحتلها بمجالات اختصاصها في المنطقة.

ويضم بيت.كوم المتخصص في التوظيف أكثر من 40 ألف شركة و36.3 مليون باحث عن عمل من كل قطاعات العمل والجنسيات والمستويات المهنية.

ويتيح الموقع للشركات الإعلان عن وظائفها الشاغرة، وللمهنيين البحث عن وظائف، فيما يبلغ إجمالي العاملين في مختلف مكاتب «بيت.كوم» 354 موظفاً.