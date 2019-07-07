شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإطلاق مؤشر حوكمة الشركات بالأسواق الإماراتية مطلع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية بالدولة، خلال الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من 2020 على أقصى تقدير.

وقال أشرف جمال الدين، إن إطلاق مؤشر حوكمة خطوة استراتيجية نحو ترسيخ دور الإمارات كأحد أهم أسواق رأس المال بالمنطقة ومقصدا للمستثمرين الجادين المعنيين بالحوكمة وليس فقط تحقيق الربح السريع.

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وأشار جمال الدين، إلى أن المؤشر الجديد يساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين في تقييم مستوى الحوكمة في الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح أن المؤشر يقوم على فكرة تقييم الشركات من خلال المعلومات التي تفصح عنها للسوق طواعية باستخدام حوالي 200 متغير متعارف عليها دولياً تغطي مجالات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وكان وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، اعتمد الأسبوع الماضي مبادرة سوق دبي المالي بإطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية، وذلك انطلاقاً من توجيهات حكومة الإمارات للحث على تدشين مبادرات مبتكرة للتعامل مع مختلف التحديات في شتى القطاعات.