شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 9 - 11 من يوليو الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، يناقش مجلس إدارة والجمعية العمومية لبنك الشارقة المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري الموافقة على تحديث برنامج سندات الدين الأوربية متوسطة الأجل للبنك.

ويوم الإثنين الموافق 8 يوليو الجاري ينظر مجلس إدارة شركة العالمية القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في بعض الأعمال المتعلقة بأداء الشركة.

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وأما يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري فسيناقش مجلس إدارة شركة فودكو القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية مواضيع اعتيادية تخص سير العمليات بالشركة وما يستجد من أعمال.

وتنعقد الجمعية العمومية لشركة الاستشارات المالية -"إيفا" المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري لمناقشة تخفيض رأس المال.

ويوم الخميس المقبل بناقش مساهمو شركة شعاع كابيتال خلال اجتماع الجمعية العمومية دخول شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت كشريك استراتيجي مقابل كامل إجمالي أصول شركة مجموعة أبوظبي المالية وفقا للعقد المبرم مع الشريك الاستراتيجي شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والالتزام بالشروط والضوابط، إضافة إلى الموافقة على زيادة رأس المال لـ 2.53 مليار درهم من خلال إصدار 1.47 مليار سهم.