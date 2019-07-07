انفوجراف.. تعرف على أكبر 5 اقتصادات جذبا للاستثمار فى آسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير منظمة الاونتكاد للتجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة أن قارة آسيا شهدت نموا متباينا لدولها خلال عام 2018. وذكر تقرير المنظمة أن الصين تصدرت دول القارة من حيث جذب الاستثمار الأجنبى المباشر تعرف على التفاصيل . 1 - الصين المركز الاول باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 139 مليار دولار بنسبة نمو 3.7%. 2 - جاءت هونج كونج فى المركز الثانى بـ11.7 مليار دولار بنسبة نمو 4.5%. Advertisements 3 - جاءت سنغافورة فى المركز الثالث باستثمارات تبلغ 77.6 مليار دولاربنسبة نمو 2.5%. 4 - وحلت الهند رابعا باستثمار أجنبى مباشر بلغ 42.3 مليار دولار بنسبة نمو 6%. 5 - وأخيرا حلت اندونسيا فى المركز الخامس باستثمارات بلغت 22 مليار دولار بنسبة نمو 6.8%.



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