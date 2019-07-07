انفوجراف.. ‏اعرف كم نظام استثمارى متاح فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، العديد من الحوافز النوعية للمستثمرين لأول مرة، كما حدد القانون أنماط الاستثمار فى مصر ومزايا كل نمط، علاوة على إجراء تعديل عليه بمنح مزايا لتوسعات المشروعات القائمة بجانب المشروعات الجديدة.
من خلال الانفوجراف تعرف على أنماط الاستثمار المتاحة على الخريطة الاستثمارية لمصر.
1 - الاستثمار الداخلى وهو غير مرتبط بمناطق معينة.
2- الاستثمار فى المناطق الحرة سواء العامة المنتشرة فى 9 محافظات أو الخاصة وهو يخصص للتصدير أولا، ويمنح إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة.
3- الاستثمار فى المناطق الصناعية وهى محددة ومؤخرا تم تقديم تسهيلات لشراء الأراضى.
4- الاستثمار فى المناطق الاستثمارية وجارى التوسع فيها بشكل كبير.
5- الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، وهى تم استحداثها فى قانون الاستثمار وتمنح مزايا كبيرة أيضا.
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