مخطط خطير يستهدف تصفية شركة مصافي عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

حذر عمال وموظفو شركة مصافي عدن من مخططات خطيرة لحكومة المرتزقة تستهدف الشركة.

وكشفوا عن مساعي لخصخصة الشركة العملاقة لصالح “حيتان الفساد”.

وقالت وثيقة صادرة عن “اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن نراقب بقلق عميق ومتزايد أخبار وتلميحات بنوايا خصخصة شركة مصافي عدن”.

وأوضحت الوثيقة التي يرجع تاريخها إلى الأول من شهر يونيو الحالي أن “إدارة شركة مصافي عدن قد قامت بالبدء بالخطوات الأولية للخصخصة، وهي جعل المصفاة بلا قيمة وعاجزة شكليا وتسريح عمالها ليسهل التهامها”.

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وأشارت إلى أن إدارة الشركة قامت بالتوقيف التعسفي للعمال المطالبين بتشغيل المصفاة، معتبرة أن ذلك محاولة لكسر العمال وتكميم الأفواه.

وحذر العمال “جميع الأطراف والمستثمرين ومنها الشركات سواء كانت كبرى أو صغرى من محاولة خصخصة المصفاة”، مؤكدين أن هذا التحذير “يشمل الحكومة والإدارة الفاسدة في المصفاة”.

وأكدوا أن شركة مصافي عدن ليست للبيع، مشددين على أن العمال لن يغادروا المصفاة، بل سيرابطون داخلها.

ودعوا “جميع العمال ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العامة بأن يقفوا يدا واحدة للحفاظ على هذا الصرح العملاق وألا يتم تركه لحيتان الفساد”.