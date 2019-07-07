شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تسافر تحج.. 8 مواصفات لسكن حجاج القطاع السياحى بالأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب سفر حجاج قطاع السياحة لأداء الفريضة هذا العام، حيث بدأت وزارة السياحة تشديد الرقابة على إجراءات الشركات فيما يخص السكن والتنقلات لراحة الحجاج، حيث إن هناك شروط واضحة ومحددة بضوابط الحج، تضمن توفير كل سبل الراحة لجميع الحجاج.

وتستهدف وزارة السياحة الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحى الذى التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية، خاصة المتعلقة بالسكن، حيث كانت شروطها واضحة تضمن إقامة مريحة لجميع الحجاج.





وإذا كنت أحد حجاج القطاع السياحى هذا العام فتعرف على مواصفات السكن قبل السفر:١- الضوابط ألزمت وزارة السياحة بتشكيل لجنة لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذى تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته للضوابط

٢- عدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بالمطالع الصعبة.

٣- ضرورة توافق سكن حجاج الهيئات من ضوابط السكن المعتمد من الوزارة.

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٤- لن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق.

٥- ألزمت الضوابط الشركات بتوفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 مترا من الحرم.

٦- أن يكون السكن مرخص إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والاقتصادى.

٧- أتاحت الضوابط للحجاج فرصة التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن والتى تتماثل مع منطقة العزيزية.

٨- أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوى الشريف.