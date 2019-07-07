«استرولابز».. حاضنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التكنولوجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



افتتحت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حاضنة الأعمال «استرولابز»؛ لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا الرقمية، إحدى حاضنات الأعمال المعتمدة من المؤسسة، وتعد الحاضنة مركزاً للتدريب الرقمي، وحاضنة أعمال لشركات التكنولوجيا الرقمية في دبي؛ الهادفة إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة ضمن «نشاط مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال»، وبالتالي الإسهام في دعم مسيرتهم التنموية، وتحقيق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام.

وقام بافتتاح الحاضنة التي تقع في «الكورت يارد» ضمن منطقة القوز بإمارة دبي: عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي ل«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، يرافقه رولان ضاهر الرئيس التنفيذي للعمليات في «استرولابز»، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين وممثلين من المؤسسة و«استرولابز».

وتختص حاضنة «استرولابز» المرخصة من قبل «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» بتقديم حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإرشادية؛ لدعم المبتدئين في مجال الأعمال الرقمية المبتكرة، كما تقدم أكاديمية «استرولابز» التدريب المتخصص للمهارات الأساسية في مجال الصناعة الرقمية؛ مثل: التسويق الرقمي، والبرمجة، وعلوم البيانات (Big Data)، وتصميم البرامج وتطوير الأعمال. كما تنظم الأكاديمية دورات مفتوحة للجمهور، إضافة إلى برامج مصممة خصيصاً لشركائها من الشركات الكبيرة ومسرعات وحاضنات الأعمال الأخرى في دبي والمنطقة.

ويهدف نشاط مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال المرخص من قبل المؤسسة إلى تنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية؛ لمزاولة أعمالهم.

وبهذه المناسبة، قال عبد الباسط الجناحي: «تحرص المؤسسة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة؛ لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار؛ لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع أهداف ورؤية الحكومة الرشيدة. تعمل المؤسسة من خلال هذه الحاضنة على تحفيز مزاولة أعمال القطاعات الرقمية؛ لتكون في صدارة الأكثر تقدماً وابتكاراً في العمل الحكومي، واستدامة الأعمال وتنافسيتها للشركات على المستويين المحلي والعالمي، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، ووثيقة الخمسين التي دشنتها قيادتنا الحكيمة في عام 2019».

وأضاف الجناحي: «توفر حاضنات الأعمال، البيئة المثالية خاصة لرواد الأعمال المبتدئين؛ من حيث توفير خدمات الإرشاد والتوجيه من قبل عدد من المستشارين والموجهين في مختلف المجالات؛ لمساعدة رواد الأعمال على فهم التحديات وتخطيها في مجال عملهم اليومي».