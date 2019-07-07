«غرفة عجمان» تشارك ضمن الوفد الاقتصادي لزيارة إندونيسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان ضمن الوفد الرسمي الاقتصادي لزيارة جمهورية إندونيسيا، بهدف زيادة التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية وعلى رأسها مجالات الطاقة والثروة المعدنية والخدمات المالية والعقارات والبناء والتشييد وغيرها من المجالات، وإتاحة الفرصة للقاء المباشر بين مسؤولي ورجال أعمال الطرفين والاطّلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث ترأس الوفد الرسمي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

ضم وفد غرفة عجمان عدداً من رجال الأعمال في إمارة عجمان حمد غانم الشامسي وصالح سعيد المطروشي وعادل عبدالرحيم السعيدي وعبد العزيز زكريا الجسمي.

وأكد وفد «غرفة عجمان» أهمية الزيارة ودورها في توطيد العلاقات الإماراتية الإندونيسية المتينة، لاسيما أن الزيارة من شأنها أن تثمر عن زيادة التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية، وذلك في ظل حضور عدد كبير من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وخلال الزيارة تم استعراض الفرص المتاحة في مجالات متنوعة في الإمارات وإندونيسيا، الأمر الذي سيزيد من حجم التجارة البينية بين البلدين، كما ناقش الحضور فرص التعاون والشراكة خلال اللقاءات التي عقدت على هامش الزيارة.

واستقبل محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى إندونيسيا، وفد «غرفة عجمان»، حيث أشاد الوفد بجهود سفارة الدولة في إندونيسيا ودورها في تنمية العلاقات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والإندونيسي.