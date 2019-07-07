«تايجر» تبدأ تسليم وحدات «برج سمايا» في دبي

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أعلنت شركة «تايجر العقارية» عن الانتهاء من تنفيذ مشروع «برج سمايا» للشقق الفندقية، الواقع في منطقة وادي الصفا مطلع الشهر الجاري، والبدء بتسليم وحداته.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أمس، أن هذا المشروع يتكون من 15 طابقاً، ويضم 250 وحدة تتكون من وحدات استوديو ووحدات غرفة وصالة، وستتوفر في المشروع العديد من المرافق والخدمات المتنوعة. ويقع المشروع بالقرب من معالم دبي الرئيسية.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في بيع جميع الوحدات السكنية في المشروع خلال فترة زمنية قياسية، بسبب موقعه المميز ولأنه يلبي الطلب الكبير على الوحدات السكنية الصغيرة.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لتايجر العقارية: سيشكل «برج سمايا» للشقق الفندقية الذي انتهت مجموعة «تايجر العقارية» من تنفيذه، إضافة نوعية للمشاريع الفندقية في إمارة دبي.