«المنظمة العالمية» تشيد بالخدمات الجمركية الذكية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن الخدمات الجمركية الذكية التي تقدمها دبي لعملائها لقيت إشادة من منظمة الجمارك العالمية، وذلك خلال لقائه مع كونيو ميكوريا سكرتير عام منظمة الجمارك العالمية، على هامش جلسات مجلس التعاون الجمركي رقم 133 و 134، والتي عقدت في المقر الرئيسي لمنظمة الجمارك العالمية بمدينة بروكسل في بلجيكا.

أشار مصبح إلى أن هذا التطور التقني في الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي لتيسير التجارة والتسهيل على المسافرين، لم يكن ليتحقق لولا التعاون المثمر مع مجموعات العمل والتجارة وتلبية مقترحاتهم البناءة.

جاء ذلك خلال ترؤس المدير العام لجمارك دبي الاجتماع الربع سنوي مع أعضاء المجلس الاستشاري، بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وإدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء مقرر الاجتماع، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية. بمشاركة رؤساء مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس.

مؤتمر دولي

وقال: «أعلنا خلال جلسات منظمة الجمارك العالمية الأخيرة عن استضافة المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الأول من نوعه في المنطقة خلال فترة من 10 - 12 مارس 2020 ليواكب الحدث الاستثنائي معرض إكسبو 2020، وتعد استضافة هذا المؤتمر الدولي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك ثقة كبيرة من منظمة الجمارك العالمية لجمارك دبي، ونعمل حالياً بكل طاقتنا لتحقيق استضافة مميزة لهذا المؤتمر لتحقيق النتائج المرجوة منه، وتعزيز الدور المحوري لدبي في التجارة العالمية.

المجالس الاستشارية

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شدد رامي زكي رئيس مجموعة أعمال الشركات متعددة الجنسيات، على أهمية المجالس الاستشارية للجهات والدوائر المختلفة خاصة في ظل التنافسية التي تشتد يوماً بعد يوم، وذلك لتفعيل الحوار والمزيد من التعاون وتبادل المعلومات، بين الدائرة الحكومية وعملائها بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكداً أن التعاون في مجال توفير الربط المعلوماتي وتوفير البيانات يدفع نحو أفضل الممارسات للشركات العاملة في دبي خاصة أن دبي تحتضن العديد من مقرات الشركات العالمية المتطورة.

100 مليار دولار

وقال كريشنان راماتشاندان نائب رئيس مجلس الأعمال المهني الهندي، إن تجارة دبي مع الهند كانت بحدود 180 مليون دولار 1970 ووصلت حالياً إلى 60 مليار دولار في 2018 وسط توقعات أن تتجاوز 100 مليار في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الهند ثاني أكبر شريك للإمارات والإمارات ثالث أكبر شريك للهند، أيضاً فقد بلغت قيمة الحوالات المالية من الإمارات إلى الهند نحو 17.5 مليار درهم، فيما تبلغ حجم الاستثمارات الهندية في القطاع العقاري في دبي 15.6 مليار درهم، وأضاف أن دبي أصبحت ملتقى السياح الهنود ونتوقع أن يصل زوار دبي من الجنسية الهندية إلى 9.1 مليون سائح في 2020.

نمو قوي

خلال الاجتماع استعرض أحمد عبد السلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي مؤشرات تجارة دبي الخارجية للربع الأول من العام الجاري مشيراً إلى تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 339 مليار درهم، شملت كافة مكونات التبادل التجاري، حيث شهدت الصادرات قفزة قوية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم مسجلةً زيادة بواقع 9.7 مليار درهم، وحققت الواردات نمواً بنسبة 4% لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم، كما حققت إعادة التصدير نمواً بنسبة 7% لتصل قيمتها إلى أكثر من 106 مليارات درهم بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم. وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى أكثر من 147 مليار درهم بزيادة بلغت 24.6 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة أكثر من 189 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية 2.3 مليار درهم.