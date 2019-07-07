77% إشغال الفنادق في 5 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغ متوسط الإشغال لفنادق دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 77%، مقارنة مع 83% خلال الفترة المقابلة من العام 2018، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» التي أشارت إلى أن فنادق الإمارة استقبلت نحو مليون زائر دولي خلال مايو/ أيار، لترفع إجمالي الزوار منذ بداية العام إلى 7.16 مليون زائر.

وتأتي نسب الإشغال الفندقية بهذه المستويات بسبب فترة شهر رمضان المبارك الذي يشهد هدوءاً في حركة الحجوزات الفندقية سواء من السياح الدوليين أو من السوق المحلية، وذلك إلى جانب زيادة عدد المنشآت الفندقية ودخول وحدات فندقية جديدة إلى المعروض السياحي، الأمر الذي أدى الى تخفيف مستويات الإشغال.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الشقق الفندقية سجلت أعلى متوسط إشغال خلال الفترة ما بين يناير ومايو 2019، بنسبة 79%، ثم الشقق الفندقية الفاخرة بنسبة إشغال بنحو 78%، ثم المنشآت الفندقية من الفئات 4 و5 نجوم بنسبة 77%.

وبحسب البيانات، قضى الزوار والسياح من مختلف الأسواق العالمية والإقليمية نحو 13.4 مليون ليلة في فنادق دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مقارنة مع 13.14 مليون ليلة فندقية خلال الفترة المقابلة من العام 2018، حيث بلغ متوسط ليالي الإقامة للزوار نحو 3.5 ليلة.

وأشارت بيانات «دبي للسياحة» إلى أن متوسط سعر الغرفة اليومي بلغ نحو 469 درهماً خلال الأشهر الخمسة الأولى، مقارنة مع 525 درهماً في الفترة المقابلة من العام 2018، فيما بلغ متوسط العائد على الغرفة الفندقية المتوفرة نحو 362 درهماً.

يشار إلى أن دبي استقطبت 7,16 مليون زائر خلال 5 أشهر، في حين شكلت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 17% من إجمالي عدد الزوار، أي نحو 1,2 مليون زائر. وجاءت السعودية في المركز الثاني ضمن الأسواق الرئيسية بواقع 584 ألف زائر، فيما شهدت أعداد الزوّار من سلطنة عمان التي حلّت في المركز الخامس ارتفاعاً كبيراً بنسبة 27% ليبلغوا 418 ألف زائر. وحلّت الكويت في المركز الثاني عشر بواقع 140 ألف زائر.

وبحسب الإحصاءات، استقبلت فنادق المدينة نحو مليون زائر دولي لليلة واحدة خلال مايو 2019، وذلك على الرغم من هدوء الطلب على الليالي الفندقية في شهر رمضان.

أما من حيث عدد المنشآت الفندقية خلال 5 أشهر، فقد بلغت 721 منشأة، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع 694 منشأة في الفترة المقابلة من 2018، فيما بلغ عدد الغرف المتوفرة 118382 غرفة بزيادة 7%.

يذكر أن فنادق الإمارات سجلت حركة سياحية نشطة خلال فترة عيد الفطر السعيد، مدعومةً بالحجوزات من الأسواق التقليدية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت الفنادق خلال فترة العيد متوسط إشغال تجاوز 90%، فيما سجلت بعض الفنادق 100% خاصة تلك القريبة من مراكز التسوق.

وساهمت الاحتفالات التي تقيمها دبي خلال فترة العيد في استقطاب العائلات الخليجية خاصة من السعودية وسلطنة عمان، الأمر الذي رفع مستويات الإشغال في فترة الصيف التي تشهد هدوءاً.