الأسهم العالمية تُنهي الأسبوع بمكاسب محفوفة بالتشاؤم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

كان الأسبوع الماضي استمراراً لمهرجان المكاسب الذي عاشته أسواق الأسهم العالمية بزخم السياسات المالية المرنة ومبشرات الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، حتى منتصف يوم الجمعة حيث قلب تقرير الوظائف لشهر يونيو/حزيران الذي فاق التوقعات، موازين حسابات المستثمرين كلياً.

فقد أنعشت توجهات البنوك المركزية الرئيسية نحو دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة كما في مجلس الاحتياطي الفدرالي، والوعود التي أطلقها ماريو دراجي باستئناف برنامج شراء السندات، آمال المستثمرين باستمرار التمويل الرخيص وبالتالي الانتعاش الاقتصادي العالمي الممول بالقروض. وعاشت الأسهم العالمية مهرجان مكاسب حققت في المؤشرات أو بعضها أرقاماً قياسية متتالية حتى ركنت بعض قوى السوق إلى أن المسار مستمر وأن خفض الفائدة بات قاب قوسين أو أدنى.

في نفس الوقت عززت بيئة تفاؤل على صعيد النزاعات التجارية حماسة المستثمرين للأصول عالية المخاطر وعلى رأسها الأسهم، ما دفع مستويات العائد على السندات السيادية إلى مستويات قياسية من الهبوط حتى بلغت في سندات السنوات العشر الألمانية سالب 0.405% وتدنت المعدلات إلى مادون 2% على نظيراتها من سندات الخزانة الأمريكية.

واستمر هذا النشاط في تصاعد ممزوج بالحماسة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية الشهر الجاري. وأنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوع على مكاسب جيدة رغم خسائر يوم الجمعة. وتصدر الرابحين مؤشر نيكاي الياباني الذي أفلت من تأثير الارتداد الناتج عن تقرير الوظائف وبلغت مكاسبه 2.21% مغلقاً مساء الجمعة على 21746.38 نقطة. وتساوت مكاسب بقية المؤشرات دون 2% وبلغت في ناسداك الذي جرت فيه التداولات على مدار أربعة أيام بسبب عطلة يوم الاستقلال، 1.94% وأغلق على 8161.79 نقطة. وصمد مؤشر داو جونز قريباً من 27 ألف نقطة وحقق مكاسب بنسبة 1.21% عندما أغلق مساء الجمعة على 26922.12 نقطة رغم خسائر يوم الجمعة.

وفي أوروبا ارتفعت المؤشرات عموماً بفعل المحفزات وبيئة التفاؤل وأنهى مؤشر داكس على مكاسب بلغت 1.37% عند 12568.53 نقطة بينما ارتفع مؤشر فاينانشل تايمز 100 بنسبة 1.72% وأغلق على 7553.14 نقطة.

وبعد التراجع المستمر في معدلات العائد على السندات والذي أثار موجة من الذعر بسبب ربط تراجعه بالركود المحتمل، استردت معدلات العائد أنفاسها بعد صدور تقرير الوظائف الذي كشف عن 224 ألف وظيفة مقابل 165ألف وظيفة متوقعة، وتراجعت موجة الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وبعد أن هبطت المعدلات على فئة السنوات العشر إلى ما دون 1.97% لأول مرة منذ عام 2016، عادت وحلقت فوق 2% مساء الجمعة لتنهي الأسبوع على 2.039%، بينما استقر العائد على نظيراتها الألمانية عند سالب0.365%.

واستعاد الدولار بعضاً من قوته إثر خسائر تعرض لها على مدار أسبوعين في ظل الرهان على خفض أسعار الفائدة، وسجل أعلى مستوى له أمام سلة العملات الرئيسية منذ 19 يونيو/حزيران مستفيداً من تغير حسابات المستثمرين بعد تقرير الوظائف، عند 97.231 نقطة.

وفقد الذهب 1% في أول خسارة أسبوعية له منذ سبعة أسابيع حيث تراجع سعر الأونصة إلى حدود 1386 دولاراً بعد أن تجاوز 1400 دولار بداية الأسبوع، وسط رهانات على استمرار معدلات أسعار الفائدة دون تغيير في ظل الصورة الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي.