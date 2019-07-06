شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات للبترول لتوفير أسطوانة البوتاجاز.. أهمها 5 موانئ لاستقباله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود فى سهولة ويسر، وخلال الخمس سنوات الماضية اتخذت الوزارة عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز لتوفير اسطوانة البوتاجاز وكانت تلك الإجراءات كالتالى..

1_زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها.

2_ تجهيز ميناء وادى فيران.

3_ رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة.

4_ ميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.

5_5 موانئ لاستقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.

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6_زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 93.9 ألف طن حاليا وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز.

7 _زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية.

8_ انشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة تشغيل 186 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز.

9_ وصل إجمالى عدد مراكز توزيع البوتاجاز 3047 مركزا حالياً.

10_التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 3.9 مليون وحدة سكنية منذ يونيه 2014 وحتى يونيه 2019.