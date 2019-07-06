المالية تعد بحل مشكلة تأخر المستحقات ومقاولون يطالبون بسقف زمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحثت اللجنة الوطنية للمقاولين مع ممثلين عن وزارة المالية في لقاء جمعهم في الرياض أخيرا، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، تأخر سداد مستحقات المقاولين، وضرورة التقيد بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 33 وبتاريخ 17/1/1428، والذي ألزم الجهات الحكومية بألا تتعدى مدة الصرف 60 يوما من تاريخ استحقاقها، لافتين إلى أن كثيرا من مستحقات عام 2018 و2019 لم تصرف لمستحقيها.

وأوضح مقاولون حضروا الاجتماع أن ممثلي المالية استمعوا إلى مختلف المشكلات التي يعاني منها المقاولون، سواء بشكل جماعي أو مشاكل بعض المقاولين الخاصة، والتي يتعلق أغلبها بالجانب المالي المتعلق بتأخر الدفعات المالية.

وأشار مقاولون حضروا الاجتماع إلى أن ممثلي وزارة المالية استمعوا للمطالب والملاحظات التي أبداها المقاولون واستلموها منهم مكتوبة ووعدوا بالرد عليها قريبا، فيما طالب المقاولون من جانبهم بسقف زمني محدد لتلبية المطالب والاستجابة لها، حتى لا تطول المدة أكثر من المطلوب، منوهين إلى أن كل يوم يمر بصعوبة على المقاول الذي ينتظر مستحقاته.

دراسة أسباب التأخر

وذكر المقاولون أن نقص السيولة لديهم لا يتيح لهم التحرك، وخاصة أن بعضهم اقترض مبالغ من جهات تمويل. وطالب عدد من المقاولين بحصر وسداد المستحقات المتأخرة، ودراسة الأسباب التي أدت إلى تأخرها، بالإضافة إلى وضع الحلول الملائمة لتلافي تكرار التأخير، مشيرين إلى أن طلباتهم سجلت في منصة اعتماد.

تطوير منصة اعتماد

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وأفادوا أن ممثلي وزارة المالية أشاروا خلال اللقاء إلى أن الوزارة بصدد تطوير منصة اعتماد لتكون منصة الكترونية شاملة لكل الخدمات وتكون متاحة للجميع على غرار «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية، مشيرين إلى أن وزارة المالية ركزت خلال الاجتماع على سبل تدعيم التعاون المشترك مع قطاع المقاولات الوطني وبحث متطلبات المقاولين كشركاء استراتيجيين للتنمية الوطنية.

لجنة مشتركة للمتابعة

وبحسب المقاولين فقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومجلس الغرف السعودية تبت في مختلف الموضوعات التي تتعلق بأعمال المقاولين ومتابعة المشاريع التي ينفذها هؤلاء، بالإضافة إلى بحث المشكلات التي تواجههم مع الجهات صاحبة المشاريع.

الاستدانة لإكمال المشاريع

وعبر مقاولون عن أملهم في قرب انتهاء مشكلة المقاولين مع الدفعات المستحقة لهم، لافتين إلى أنه من المفترض أن إنجاز المشروع بالمواصفات المطلوبة هو الدافع الأهم لصرف المبالغ، وخاصة أن ترسية المشاريع كانت بأقل الأسعار.

ولفت الرئيس السابق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إلى أن كثيرا من المقاولين قبل طلبهم بمنصة اعتماد، إلا أن المبالغ لم تصرف، ولم ينتظروا الدفعات الحكومية فصرفوا من جيوبهم لإكمال المشاريع.

فيما أفاد عضو لجنة المقاولين السابق محمد برمان بأن التأخر في صرف مستحقات المقاول عن مشروع تم إنجازه بالمواصفات المطلوبة ودون ملاحظات، اضطر البعض إلى الاستدانة بفوائد لإكمال مشاريع أخرى يقوم على إنجازها، مشيرا إلى أن كثيرا من المشاريع التي نفذت خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 لم يتم صرف مبالغها لأسباب مختلفة.