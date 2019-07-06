معتز الخصوصى

يترقب الشارع المصرى بشكل كبير مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، والذى من المقرر أن يقره البرلمان خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي، ويمثل مشروع القانون أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة وأنه سينظم علاقة المالك والمستأجر، والتى ظلت متوترة خلال السنوات المقبلة بسبب الإيجار الزهيد الذى يحصل عليه المالك من المستأجر، ووضع البرلمان حد لهذه الأزمة حيث أنصف المالك فى القانون الجديد ليحصل على أبسط حقوقه، نظرا لما كان يمثله القانون القديم من إجحاف شديد للمالك وإنصاف للمستأجر. وقال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان...

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كانت هذه تفاصيل خبر إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر .. إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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