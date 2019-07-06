شكرا لقرائتكم خبر عن للمستثمر.. تعرف على 5 مزايا لإنشاء حساب على خريطة مصر الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إدخال تحديثات على خريطة مصر الاستثمارية بهدف تقديم خدمات أفضل للمستثمرين. ويرصد ”الخليج 365” 5 مزايا للمستثمرين لإنشاء حساب على الخريطة : 1 - مساعدة المستثمر على مقارنة كل الفرص الاستثمارية فى المحافظات لاختيار أفضلها. Advertisements 2 - يمكن للمستثمر حفظ الفرص الاستثمارية التى اختارها للمفاضلة بينها. 3 - يمكن للمستثمر ترشيح الفرص الاستثمارية لآخرين. 4- يمكن للمستثمر التواصل المباشر مع كافة الجهات لاختيار أي فرصة استثمارية. 5- كل فرصة استثمارية مبين حولها كافة الشروط والمزايا والمعلومات تفصيليا .

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