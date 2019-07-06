شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز مكاسبه عقب تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ، وعزز مكاسبه في أعقاب صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة والتي تجاوزت توقعات المحللين.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 224 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 170 ألفا، وارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6%.



وعلى أثر هذه البيانات، تراجعت التوقعات بشأن خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة حيث أنها تدل على استمرار قوة سوق العمل، وبالتالي عدم الحاجة لخفض الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي.

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ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الاحتياطي الاتحادي يمكنه دعم الاقتصاد من خلال خفض الفائدة.



ويترقب مسؤولو البنك المركزي المزيد من البيانات عن كثب في الفترة القادمة بهدف تحديد مسار السياسة النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.