شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم الجلسة على تراجع طفيف لكنها تحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب تقرير الوظائف الإيجابي، لكنها قلصت خسائرها لاحقا لتختتم الجلسة على تراجع طفيف ولكنها حققت مكاسب على الصعيد الأسبوعي.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 224 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، وهو ما اجتاز توقعات بإضافة 170 ألفاً، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6% في مايو/أيار.



وعلق الرئيس "دونالد ترامب" على هذه البيانات مجددا مطالباته وانتقاداته للاحتياطي الاتحادي بضرورة خفض الفائدة من أجل المزيد من الدعم للاقتصاد، كما طالب مستشار البيت الأبيض "لاري كودلو" بذلك أيضاً.



ورغم تلك التصريحات، إلا أن "وول ستريت" تراجعت نتيجة انحسار التكهنات بأن البنك المركزي ينوي خفض معدل الفائدة في اجتماع يوليو/تموز.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.3% مغلقاً عند 57.51 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ اعلى سعر عند 57.7 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.5% وأغلق عند 64.23 دولار للبرميل، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 3.5%، وسجل أعلى سعر عند 64.5 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 26922 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 26950 نقطة وأقل مستوى 26733 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 8161 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وسجل أعلى مستوى عند 8171 نقطة وأقل مستوى عند 8093 نقطة.



وهبط "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 2990 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ اعلى مستوى عند 2994 نقطة وأقل مستوى عند 2967 نقطة.