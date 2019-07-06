شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تواصل التراجع أدنى حاجز 0.40 دولار..و"بتكوين" تهبط باكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم العملات الرقمية خلال تداولات اليوم مواصلة خسائرها بالتزامن مع انتعاش الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي أسفر عن ضغوط على مختلف الأصول.



وقفزت العملة الأمريكية بعد بيانات الوظائف التي أظهرت إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 224 ألف وظيفة في يونيو/حزيران بما فاق توقعات أشارت إلى إضافة 170 ألفاً.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات االرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.

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وواجهت الريبل اليوم مقاومة فنية عند 0.39 دولار وفشلت في اختراقها الأمر الذي دفعها نحو المزيد من التراجع.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت الريبل بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 0.38 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.40 دولار وأقل سعر عند 0.37 دولار.



أما "بتكوين"، فقد هبطت بنسبة 5.5% إلى 11082 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 11754.7 دولار وأقل سعر عند 10752.6 دولار.