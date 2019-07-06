شكرا لقرائتكم خبر عن العديد من تطبيقات "آبل" تستأنف عملها بعد تعطل خدمات "آي كلاود" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" وجود أعطال في عمل تطبيقاتها في وقت سابق اليوم نتيجة خلل تقني في خدمات "آي كلاود" حيث كشف مستخدمون عن مشكلات في الوصول إلى "آي كلاود" والدخول إلى حساباتهم.



وأضافت "آبل" أن مستخدمين أبلغوا عن شكاوى في تطبيقات الصور والبريد الإلكتروني و"Find My Friends" والاتصالات والمفكرة وغير ذلك من تطبيقات متجر "آبل" نتيجة توقف في "آي كلاود".

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ثم كشفت الشركة الأمريكية لاحقاً عن إصلاح الخلل وعودة خدمات "آي كلاود" إلى طبيعتها وسجل المستخدمون الوصول إلى بعض التطبيقات المعطلة.



وتعطل أيضاً خدمة "آبل" للدفع الإلكتروني "آبل باي" لدى بعض المستخدمين حيث لم يتاح لهم الدخول إلى التطبيق من أجل الشراء أو تعديل بطاقاتهم.



أما تطبيقي "Find My Friends" و"Find My Phone" المستخدمان في البحث عن الأصدقاء والأسر واللعب على الجهاز وأيضا الكشف عن المواقع والبحث عن الجوال، فقد واجها أعطالا فنية لدى بعض المستخدمينن ولا تزال الشركة تحاول استعادة تلك الخدمات في أسرع وقت ممكن.