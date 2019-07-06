شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تسعى لإطلاق أكثر من 3200 قمر اصطناعي من أجل الإنترنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى "أمازون دوت كوم" للحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة من أجل منحها الضوء الأخضر لإطلاق 3236 قمر اصطناعي بهدف تدشين شبكة واسع النطاق للإنترنت حول العالم.



وذكر موقع "سيكينج ألفا" في تقرير أن "أمازون" تتوقع عرض خدماتها على عشرات الملايين من العملاء على مستوى العالم من خلال شبكتها للإنترنت والتي تطوره الشركة وفق مشروع يسمى "بروجكت كيوبر".

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وكانت الأنباء عن هذا المشروع قد ظهرت لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي عندما كشفت "أمازون" عن تعاونها مع شركة "جيك واير"، ولكن دائما ما كانت ترفض شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية التعليق.



ويعد "بروجكت كيوبر" بمثابة مبادرة جديدة لنشر أقمار اصطناعية في مدارات منخفضة حول الأرض تهدف لنشر إنترنت فائق السرعة في المجتمعات النائية في مختلف الدول على مستوى العالم.



وأصبحت فكرة نشر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية بمثابة هوس لدى العديد من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة على رأسها "جوجل" و"فيسبوك".