الاقتصاد

الفضة تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين وتسجل خسائر أسبوعية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مسجلة أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين بضغطٍ من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما دفع المعادن النفيسة نحو الانخفاض.


وتعززت قوة الدولار بعد تقرير الوظائف الشهري اليوم الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة في الشهر الماضي بما تجاوز التوقعات بإضافة 170 ألفاً فيما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.7% من 3.6%.


وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.3 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.2% (ما يعادل 33.5 سنت) إلى 15.001 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ التاسع عشر من يونيو/حزيران، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 2.2% أيضاً، في حين بلغ أعلى سعر عند 15.37 دولار وأقل سعر عند 14.915.

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