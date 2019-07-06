شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقلص خسائره ويتعافى من أدنى مستوياته هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم لكنه قلص خسائره التي دفعته نحو أدنى مستوياته في العام الجاري.



وضغط الدولار على أغلب العملات الرئيسية اليوم عقب صدور تقرير الوظائف الشهري والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة في يونيو/حزيران بينما توقع محللون إضافة 170 ألف وظيفة.



وخيمت حالة عدم اليقين الشديد على الأوساط البريطانية حث لم يتم الحديث بعد عن سعي الحكومة المرتقبة عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجنب المملكة المتحدة تبعات الانسحاب من التكتل الموحد دون امتيازات تضمن البقاء في الاتحاد الجمركي على سبيل المثال.

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وسكب رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" الزيت على النار عندما تحدث عن آثار سلبية على الاقتصاد البريطاني جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



من ناحية أخرى، تتجه حكومات دول اوروبية نحو ترشيح "مارك كارني" لرئاسة صندوق النقد الدولي خلفاً لـ"كريستين لاجارد" المرشحة بقوة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2523 بعد تسجيل 1.249، وهو المستوى الأدنى منذ الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.2588 وأقل سعر عند 1.2481.