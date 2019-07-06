شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد صفته كملاذ آمن بسبب الدولار ويغلق على خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم حيث فقد صفته كملاذ آمن لصالح الدولار الذي ارتفع على نحو واسع النطاق أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور تقرير الوظائف.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 224 ألف وظيفة في يونيو/حزيران الماضي، بينما توقع محللون إضافة 170 ألفاً، وارتفع معدل البطالة إلى 3.7% على غير المتوقع من 3.6%.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.

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وقللت بيانات الوظائف التكهنات بأن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو خفض معدل الفائدة في اجتماع يوليو/تموز الجاري.



ومن جانبه، جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مطالبته للبنك المركزي بخفض الفائدة لو أراد دعم الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5% (ما يعادل 20.8 دولار) إلى 1400.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 1%، بينما بلغ أعلى سعر اليوم عند 1426.8 دولار وأقل سعر عند 1388.6 دولار.