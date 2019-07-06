بعد زيادة البنزين..الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر الخبز وإلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات ووجود أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي ولحوم برازيلية فاسدة بالأسواق

كتب: ضياء السقا

رصد مجلس الوزراء المصري، مجموعة من الشائعات، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، السبت، انفوجرافات تفند خلالها عدد من الشائعات وعلى رأسها عدم رفع سعر الخبر المدعم على بطاقات التموين، بعد زيادة أسعار البنزين، كما نفي المركز ما أثير حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، ونفي ما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية.

ونفت الحكومة ما تداول حول تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار، ونفت أيضا ما أثير حول انتداب الأطباء تعسفيًا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة.

ونفي المركز ما تداول بشان خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى ببورسعيد ، كما نفي تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي.

ونفى المركز ما أثير حول إلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات، وتداول لحوم برازيلية فاسدة بالأسواق، وزيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، وإعطاء تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الحكومة برفع أسعار الوقود صباح الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو.

وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيهات بزيادة نحو جنيه وربع، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيات للتر بدلا من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر إسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.

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شاهد الشائعات التي تم نفيها