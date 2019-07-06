شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للنقل": شركاتنا تعمل بالتعريفة القديمة لحين دراسة الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (شرق الدلتا للنقل والسياحة، غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة) بإجراء دراسة نحو اقتصاديات التشغيل السوقية الحالية لكل خط من خطوط شركات نقل الركاب الثلاث في ظل ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.

وقالت القابضة للنقل فى بيان لها، أن شركات نقل الركاب الثلاثة تعمل حتي الآن بالأسعار السارية، قبل زيادة أسعار الوقود لحين الانتهاء من الدراسة.