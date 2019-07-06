قواعد أساسية عند تداول الفوركس

يعد سوق الفوركس للعملات الأجنبية من أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم وفقًا لبنك التسويات الدولى، حيث يمثل سوق تداول العملات الأجنبية أكثر من 5 تريليون دولار من حجم التداول يوميًا وهو ما يقزم الأسواق المالية الأخرى مثل أسواق الأوراق المالية الكبرى.

يتكون أسواق الفوركس من أزواج تداول العملات الدولية المرتبطة ببعضها البعض، حيث يتكهن المتداولون بالمخاطر ويحوطونها على سعر عملة محددة ترتفع أو تنخفض بالنسبة إلى عملة أخرى، ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد تداول فوركس مركزى وجميع عمليات التداول مفتوحة 24 ساعة في اليوم وأكثر من خمسة أيام في الأسبوع، وهذا يجعل عمليات اجراء التداول في المراكز المالية الرئيسية أكثر سهولة.

ما هي تجارة الفوركس؟

بدلًا من أن تضطر إلى شراء عملة واحدة ثم التمسك بتلك العملة إلى أن تتحرك قيمتها ثم تضطر إلى البيع على تلك العملة ثم استبدالها مرة أخرى إلى عملتك الأصلية، فهذا هو الحال في بيئات تداول العملات الأجنبية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.

إنك ببساطة تواجه الحاجة إلى وضع التنبؤ فيما يتعلق بالطريقة التي ستتحرك بها عملتان مختلفتان عند الاقتران معًا.

فتجارة الفوركس تتضمن شراء عملة وبيع عملة أخرى في نفس الوقت، لكن عندما ننظر إلى زوج العملات يمكنك بسهولة أن تفكر فيها كوحدة واحدة وهى أداة يمكن شراؤها وبيعها، توجد ثلاثة أنواع من أزواج العملات المتاحة في جميع أنحاء العالم وهى أزواج العملات الرئيسية وأزواج العملات الثانوية وأزواج العملات الغريبة.

أي وسيط فوركس يجب عليك التعامل معه؟

لتتمكن من تحقيق أقصى عوائد وأرباح على استثمارك، فإن أحد الجوانب التي تجعلك تصبح تاجر فوركس مربحًا هو معرفة الوسيط الذى سيكون أكثر ملاءمة لرغباتك ومطالبك.

عند اختيار وسيط الفوركس المتميز مثل easymarkets.com أو غيره من الوسطاءهناك العديد من الجوانب المختلفة التي يجب تتأكد من وجودها في الوسيط التي ستساعدك على تحقيق حلمك في تداول الفوركس.

ما نوع الحساب المناسب للمتداول؟

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ربما تكون غير مدرك أن هناك العديد من أنواع الحسابات المختلفة التي ستتمكن من فتحها مع مختلف وسطاء الفوركس، تجدر الإشارة إلى أن العديد من الوسطاء يقدمون مجموعة واسعة من المكافآت والعروض الترويجية لعملائهم بناءً على نوع الحسابات التي لديهم، لهذا عند اختيار نوع الحساب لابد من أن يتوافق مع شخصيتك ويلائم احتياجاتك.

ما هي ازواج العملات التي يجب عليك اختيارها؟

بمجرد العثور على وسيط فوركس مثالى يقدم لك نوع الحساب وخيارات الإيداع، ستحتاج بالطبع إلى أن تقرر فقط أي من العملات التي تتداول ضدها.

من المحتمل أن يكون هذا هو القرار الأكثر أهمية الذى قد تتخذه، ومن المفترض أن يمنحك وسيط الفوركس بعض الأفكار المؤشرات فيما يتعلق فقط بزوج العملات الذى تقرر تداوله ضد بعضها البعض، لأن الأرباح دائمًا ستكون متواجدة إذا قمت باتخاذ القرارات الصحيحة.

استراتيجيات تجارة الفوركس

كما هو الحال عند الاستثمار في أي شيء، ستحتاج دائمًا إلى تطبيق نوع من استراتيجية التداول، قد يكون من السهل جدًا بالنسبة للمتداولين أن يخمنوا ببساطة أي من الفروق التي ستستخدمها وأيضًا المبلغ الذى يجب أن يضعوه في كل عملية تداول.

يجب أن تضع في اعتبارك أن تتعرف كيفية وضع استراتيجية تداول مثالية تستند إلى العديد من الجوانب الفريدة، بما في ذلك الميزانية والمخاطر والخبرة.

الحد من المخاطر الخاصة بك

يجب أن تكون مستعدًا دائمًا لإيقاف التداول بمجرد أن تكون قد حققت هدف الربح الخاص بك في أي جلسة واحدة أو إذا لم تسير الأمور كما خططت لها، ويجب أن تعرف دائمًا متى يكون أفضل وقت لإيقاف التداول.

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