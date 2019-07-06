استقرار سوق الإسكان البريطانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هاليفاكس للرهن العقاري، أمس الجمعة إن أسعار المنازل البريطانية، ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية منذ أوائل عام 2017 في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/حزيران، وهو ما يعد إشارة أخرى إلى استقرار سوق الإسكان في البلاد بعد الضعف الذي انتابها بسبب مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل ارتفعت 5.7% في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/حزيران، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 5.2% في ثلاثة أشهر حتى مايو/أيار، وكان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته «رويترز»، قد أشار إلى زيادة قدرها 5.9%.

وحذرت هاليفاكس، من أن معدل النمو الضعيف للأسعار في‭ ‬الفترة المقابلة من عام 2018 أسهم في تعزيز هذه الزيادة السنوية. وانخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3% بعد أن سجلت زيادة بنسبة قدرها 0.4% في مايو/أيار. (رويترز)