البنوك والعقار يقودان مكاسب الأسهم الأسبوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



نجحت الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب أسبوعية، معززة بمشتريات أجنبية ومؤسساتية، وإن بدت في حدود ضيقة، بالنظر إلى السيولة الأسبوعية المتدنية، والتي بلغت 1.4 مليار درهم فقط، وسط أداء متباين ل«القيادية».

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع 1.3%، مدعوماً بشكل رئيسي من «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، فيما ارتفع سوق أبوظبي عند 4999 نقطة، مع ارتفاع «اتصالات»، و«الدار»، و«أبوظبي التجاري».

اتجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في السوقين خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 146.15 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 88.36 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و57.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، التي اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 46.5 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 20 مليوناً كمحصلة بيع.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.4 مليار درهم، منها 765 مليون درهم في دبي، و621.96 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 888.6 مليون سهم، (665.8 مليون سهم في دبي، و222.86 مليون سهم في أبوظبي)، وجاء ذلك عن طريق 15.5 ألف صفقة.

العقار يقود ارتفاع أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع عند مستوى 4999.46 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والاتصالات والصناعة.وارتفع قطاع العقار 2.52% مع ارتفاع سهم «الدار» 2.65%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.93%. كما ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 0.6% أي بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها سهم «اتصالات».كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.22%؛ نتيجة ارتفاع سهم «إشراق» 6.49%، في مقابل تراجع «الواحة كابيتال» 1.6%. وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة بسيطة بلغت 0.1%؛ إثر انخفاض «أبوظبي الأول» 0.27%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.65%، أمام ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.6%.

وانخفض قطاع الطاقة 0.87% بعد انخفاض «طاقة» 5.06%، و«أدنوك للتوزيع» 0.75%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.11%.

البنوك تصعد بدبي

وصعد مؤشر سوق دبي خلال أسبوع إلى مستوى 2660.5 نقطة؛ بفعل ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل.

وارتفع قطاع العقار 0.53%؛ نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 1.36%، و«أرابتك» 5.3%، و«ديار» 1.29%؛ وذلك في مقابل تراجع «إعمار للتطوير» 2.24%، و«إعمار مولز» 0.9%، و«الاتحاد العقارية» 0.6%، و«داماك» 0.65%.

وزاد قطاع البنوك 2%؛ نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.13%، في حين استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير يذكر.

وزاد قطاع الاستثمار 0.53% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 0.8%، في مقابل تراجع «سوق دبي المالي 0.28%، و«شعاع كابيتال»0.31%.

كما أغلق قطاع النقل مرتفعاً 1.3%، بدعم من «العربية للطيران»، الذي صعد 1.92%، و«أرامكس» 0.96%.

«إعمار» يحوم حول 5 دراهم

Advertisements

وظل «إعمار العقارية» مهيمناً على قائمة التداولات الأسبوعية في سوق دبي، بقيمة 154.4 مليون درهم، وأغلق سعره عند 4.48 درهم، تلاه سهم «سلامة للتأمين»؛ باستقطابه تداولات في أسبوع بنحو 132 مليون درهم، وارتفع على إثرها بنسبة 14%، وأغلق عند 0.656 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني»، واستحوذ على 70 مليون درهم، ليرتفع 4.13% إلى 11.35 درهم.

«أبوظبي الأول» يقترب من 15 درهماً

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة سهم «أبوظبي الأول» بتداولات وصلت إلى 227 مليون درهم، مغلقاً عند 14.82 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 71.45 مليون درهم، وأقفل عند 8.35 درهم، ثم سهم «الدار» بتداولات بلغت 68.6 مليون درهم، وأغلق عند 1.94 درهم.وكان أكبر الرابحين في سوق دبي خلال أسبوع، سهم «اكتتاب»، مرتفعاً 17% إلى 0.199 درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين» مع ارتفاعه 14% إلى 0.656 درهم، تلاه سهم «عمان للتأمين»، وزاد بنسبة 13.64% إلى 1.5 درهم.

فيما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة، سهم «المصرف الخليجي التجاري»؛ بتراجعه 12.5% مغلقاً عند 0.56 درهم، ثم سهم «السلام القابضة»، ونزل بنسبة 5.38% ليغلق عند 0.44 درهم، وجاء ثالثاً من حيث التراجع سهم «إعمار للتطوير»؛ بنزوله 2.24% إلى 3.92 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين خلال أسبوع في سوق أبوظبي، سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»؛ بارتفاعه 14.93% مغلقاً عند 0.385 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل»؛ بارتفاعه 14.73% ليغلق عند 2.96 درهم، ثم سهم «أبوظبي لمواد البناء بلدكو»، الذي أغلق على ارتفاع 14.12% وصولاً عند 0.388 درهم.

وبالعكس، سجل سهم «أسمنت الخليج» التراجع الأكثر بنسبة 18.75% وأغلق عند 0.65 درهم، تلاه سهم «الخليج الاستثمارية»؛ بهبوطه 13.33% إلى 1.69درهم، ثم سهم «رأس الخيمة للدواجن»؛ بتراجعه بنسبة 9.09% إلى 1.3 درهم.

152 مليوناً استثمارات أجنبية

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 152 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.64 مليون درهم محصلة شراء العرب، و146.15 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 152 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 71.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و80.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما على صعيد التداولات في سوق دبي توجه المستثمرون الأجانب والعرب، للشراء أيضاً، وبصافي استثمار بلغ 91.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.9 مليون درهم محصلة شراء العرب، و88.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 91.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 62.34 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و28.92 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.وهو الأمر ذاته الذي انطبق على التداولات في سوق أبوظبي؛ من خلال التوجه الشرائي للعرب والأجانب، بصافي استثمار بلغ 60.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.75 مليون درهم محصلة شراء العرب، و57.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، بينما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 60.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 9.17 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و51.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

مشتريات الأجانب

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات: «إعمار العقارية»، و«الدار»، و«أملاك»، و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«سلامة»، و«العالمية القابضة».

وفيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية في أسبوع، فقد شهدت تبايناً في السوقين؛ حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 46.5 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ نحو 20 مليون درهم محصلة بيع.

وبخصوص المستثمرين الأفراد، اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 20 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 46.5 مليون درهم محصلة بيع.