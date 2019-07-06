الهند تتعهد بتخفيف قوانين الاستثمارات الأجنبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعدت الحكومة الهندية الجديدة، أمس الجمعة، بتحفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية، وبإنفاق أكبر في البنى التحتية لإعطاء دفع لمعدلات النمو وإيجاد وظائف.

وخلال أول موازنة منذ فوز رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الساحق في أيار/‏مايو، قالت وزيرة المال، نيرمالا سيتارامان، إنها تريد إعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات.

وأضافت «ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والإعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين».

وتابعت أنه سيتم ضخ مبلغ 10,2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة.

كما ذكر تقرير إخباري أن الحكومة الهندية تعتزم تقليص العجز في الموازنة العامة للبلاد، والبدء بطرح أول سندات دولية تصدرها الهند من أجل الحصول على تمويل للإنفاق على مشروعات البنية.

وقالت وكالة أنباء «بلومبيرج»، جرى خفض نسبة العجز المستهدفة في الموازنة العام للبلاد التي بدأت في الأول من إبريل/‏ نيسان الماضي إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة ب3.4% في موازنة مؤقتة أعلن عنها في فبراير/‏ شباط الماضي، بحسب ما ذكرته وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيزارامان، في أول تقرير لها أمام البرلمان في العاصمة نيودلهي، أمس الجمعة.

وسيتم تمويل الموازنة جزئياً، من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء، وبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.

وقالت الوزيرة في تقريرها: «يتعين على أصحاب الدخل المرتفع المساهمة بشكل أكبر في تمويل التنمية في البلاد»، وتهدف سيزارامان إلى تحصيل 1.05 تريليون روبية (15 مليار دولار) من خلال بيع أصول، مقارنة ب 900 مليار روبية كانت مستهدفة في وقت سابق.

وقالت الوزيرة إن البلاد في حاجة إلى 20 تريليون روبية استثمارات سنوية في مجال البنية التحتية، وإن الحكومة ستطرق أبواب السندات الدولية للمرة الأولى في تاريخها.