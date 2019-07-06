أدنبرة.. جوهر التاج الملكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل بدر الدين



ترتفع الصخور السوداء اللافتة للنظر في كاسل روك، والتي تعد السبب الرئيسي وراء وجود أدنبرة، عاصمة اسكتلندا، فوق الطرف الغربي لشارع الأمراء (برينسيس ستريت). كانت هذه التلة الصخرية، أكثر قمم التلال سهولة في الدفاع عنها، على طول طريق الغزو المركزي بين إنجلترا واسكتلندا، وهو الطريق الذي سلكته جيوش لا تعد ولا تحصى، بدءاً من الفيالق الرومانية من القرنين الميلاديين (الأول والثاني)، وحتى قوات اليعقوبيين جاكوبايتس تحت إمرة بوني برنس شارلي في عام 1745.

لعبت قلعة أدنبرة دوراً محورياً في التاريخ الاسكتلندي؛ باعتبارها المقر الملكي؛ حيث اتخذها الملك مالكولم كنمور الذي حكم بين عامي 1058 إلى 1093، والملكة مارجريت، سكناً لهما في القرن الحادي عشر، إضافة إلى أنها كانت معقلاً عسكرياً. وشهدت القلعة عملاً عسكرياً للمرة الأخيرة في عام 1745، ومنذ ذلك الوقت وحتى العشرينات من القرن العشرين، كانت قاعدة الجيش البريطاني الرئيسية في اسكتلندا، وهي اليوم واحدة من مناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية وجاذبية والأغلى كذلك.

تفتح بوابة إنترانس جيت المحاطة بتماثيل روبرت بروس وويليام والاس، على ممر مرصوف يقود إلى الأعلى من تحت بوابة بورتكوليس جيت، إلى بطاريات المدافع، التي تصطف على طول ال «أرجايل» و«ميلز ماونت»، ولدى الأسوار هنا إطلالة رائعة فوق نيو تاون إلى ال «فيرث أوف فورث». أما في الطرف البعيد من «ميلز ماونت» فهناك مدفع الساعة الواحدة المشهور؛ حيث تتجمع الحشود؛ لمشاهدة إطلاق قذيفة من أحد مدافع الهاوتزر اللامع، الذي يعود لأيام الحرب العالمية الثانية، في قذيفة مدوية تشير للوقت في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يومياً ما عدا أيام الأحد، وعيد الميلاد والجمعة العظيمة.

يلتف الطريق إلى الجنوب من ميلز ماونت، يساراً نحو الأعلى عبر بوابة فوغس جيت إلى أعلى أجزاء كاسل روك، ليتوج بكنيسة سانت مارغريت الرومانسية الصغيرة، وهي أقدم مبنى في مدينة أدنبرة، والتي بنيت على الأرجح من قبل ديفيد الأول أو ألكسندر الأول؛ تخليداً لذكرى والدتهما الملكة مارجريت، في وقت ما في عام 1130، وإلى جانب الكنيسة يقف «مونس ميج»، وهو مدفع حصار يرجع للقرن الخامس عشر، تم بناؤه في مونس فيما يُعرف اليوم ببلجيكا، في عام 1449.

تصطف المجموعة الرئيسية من المباني على قمة كاسل روك حول ميدان ولي العهد، الذي يهيمن عليه النصب التذكاري الاسكتلندي للحرب، وفي الجهة المقابلة هناك القاعة الكبرى، التي بنيت كقاعة احتفالية لمصلحة جيمس الرابع، الذي حكم بين 1488 إلى 1513، وتم استخدامها كمكان لاجتماع البرلمان الاسكتلندي حتى عام 1639، وتتمثل ميزتها الأبرز في سقفها الخشبي، المبني على الطراز القوطي الإنجليزي، المعروف هامر بيم، ويعود إلى القرن السادس عشر. وقد استخدمت أقبية القلعة تحت القاعة الكبرى التي يمكن الدخول إليها من ميدان ولي العهد؛ عبر معرض سجون الحرب، بطرق مختلفة كالمخازن والمخابز والسجن.

وتم تجديد الأقبية؛ لتشابه سجون القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر؛ حيث يمكن رؤية الكتابة على الجدران التي نحتها السجناء الفرنسيون والأمريكيون على الأبواب الخشبية القديمة. وعلى الجانب الشرقي من الساحة هناك القصر الملكي «ذا رويال بالاس»، والذي بني في القرنين الخامس عشر والسادس عشر؛ حيث تقود سلسلة من اللوحات التاريخية إلى مسقط الضوء في القلعة، وهي غرفة محصنة تحتوي على شرف اسكتلندا وجواهر التاج الملكي، وهي أقدم جواهر التاج التي لا تزال باقية في أوروبا.

وبقيت هذه التحف المتمثلة في التاج المصنوع من إكليل ذهب روبرتس البروسي العائد إلى القرن الرابع عشر والسيف والصولجان منسية حتى تم استخراجها بطلبات متكررة من الروائي السير والتر سكوت في عام 1818. وهناك في الشقق الملكية المجاورة حجرة النوم التي شهدت ولادة الملكة ماري ملكة اسكتلندا، لابنها جيمس الرابع، الذي قام بتوحيد التاج الاسكتلندي وتاج إنجلترا في عام 1603.

أماكن الإقامة في أدنبرة

لا يبدو السؤال محيراً بشكل كبير في عاصمة اسكتلندا؛ حيث تتوافر مجموعة كاملة من خيارات الإقامة المتنوعة بمختلف درجات الفخامة، وحتى أصحاب الميزانيات المحدودة سيكون لديهم مكان كذلك، وعموماً فإن هنالك مجموعة من الخيارات؛ للإقامة بالقرب من القلعة ذائعة الصيت.

«ذا اسكوتس مان هوتيل»

كان هذا الفندق الفاخر المصنف بخمس نجوم في وقت سابق مقراً لصحيفة «الاسكتلندي»، وتم افتتاحه في عام 1904، واعتبر حينها أروع مبنى صحيفة في العالم. وتتمتع الغرف على الجانب الشمالي بإطلالة رائعة على نيو تاون و«كالتون هيل»، في حين يضم جناح بنتهاوس، ويتراوح سعر الإقامة فيه لليلة بين 1000 إلى 1200 جنيه استرليني، كما يضم مكتبة خاصة، إضافة إلى غرفة للساونا، وشرفة كاملة على السطح مع باربيكيو للشواء.

أما الطوابق الدنيا في الفندق؛ حيث كانت مطابع الصحيفة تخرج عناوينها الصباحية، فيشغلها الآن نادٍ حديث للياقة البدنية، إضافة إلى منتجع صحي مع أرضيات من الحجر والبلاط وحوائط من السيراميك الأسود، ومسبح مذهل من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 50 قدماً، كما يحتوي على قاعة سينما خاصة تتسع ل50 مقعداً.

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ساوث سايد جيست هاوس

على الرغم من بنائه على النمط الفيكتوري النموذجي، فإن «ساوث سايد» يتجاوز فئة بيت الضيافة التقليدي؛ ليبدو أكثر مثل فندق بوتيك حديث. ويحتوي الفندق على 8 غرف أنيقة من حيث التصميم الداخلي، ويجعله التوظيف الذكي للألوان الجريئة والأثاث الحديث يبتعد عن غيره في نوينجتاون التي تقدم المبيت والإفطار.

ذا ويتشري

يرجع تاريخ بناء أجنحة «ذا ويتشري» الثمانية الفخمة، المبنية على الطراز القوطي إلى القرن السادس عشر؛ حيث تم بناؤه كمنزل في أولد تاون بالقرب من قلعة أدنبرة، وهي مؤثثة بترف بالكثير من التحف وكسوة أخشاب البلوط والسجاد المزخرف، والمدافئ المفتوحة والأسرة ذات الأربعة أعمدة، وأحواض الاستحمام المتحركة، بينما يجري تزويدها مجاناً بالزهور والشوكولاتة والمشروبات. ونسبة لشعبية الفندق الساحقة، فسيكون عليك الحجز قبل عدة أشهر؛ للتأكد من حصولك على غرفة فيها.

كيف ترتب زيارتك إلى أدنبرة؟

يعتمد اقتصاد أدنبرة إلى حد كبير على قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 90% من فرص العمل في المدينة، وخاصة في مجالات التمويل والسياحة، وفي القطاعين فإن أدنبرة تقع في المرتبة الثانية بعد لندن؛ من حيث الأهمية في بريطانيا.

وتشمل القطاعات الخدمية المهمة الأخرى مبيعات التجزئة، والتعليم، والقانون، والحكومات المحلية والصحة، وتنمو المدينة بسرعة في مجالات البحث وتكنولوجيا المعلومات وبرامج الكومبيوتر والتكنولوجيا الحيوية، مع العديد من الشركات التي تقع في المناطق الصناعية الجديدة في غرب المدينة.

كزائر للمدينة توقع أن تدفع ما بين 60 إلى 100 جنيه استرليني للمبيت ليلة واحدة في غرفة مزدوجة في فندق مناسب، مع وضع ميزانية بحوالي 15 جنيهاً؛ لتناول وجبة غداء رئيسية، و25 جنيهاً بالنسبة للعشاء، هذا إذا كنت تخطط لتذوق أكلات من أفضل المطاعم في أدنبرة. ويمكن أن ترتفع أسعار الإقامة في الفنادق والنزل بنسبة تصل إلى 25% خلال فترات المهرجانات والاحتفالات في شهر أغسطس/آب وبداية السنة الجديدة.

بالنسبة للنقود والعملات، فإن عملة المملكة المتحدة هي الجنيه الاسترليني، ويتألف من 100 بنس، ويعد اليورو عملة مقبولة في بعض نقاط الجذب السياحي الرئيسية في أدنبرة، وفي بعض الفنادق الفخمة كذلك، ويفضل دائماً الاحتفاظ بالنقود في شكل جنيهات استرلينية؛ لتسهيل التعاملات، ويمكنك تغيير العملات أو الشيكات السياحية في محال الصرافة المنتشرة في مركز المدينة، وكذلك في البنوك، ومكاتب البريد ووكالات السفر والسياحة.