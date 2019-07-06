وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة...

دبي - الخليج 365 :

في إطار سعيها المتواصل لضمان التزام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالاتفاقات الضريبية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها الدولة، وذلك بهدف إرساء أسس التعاون المشترك فيما يتعلق في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وقع الاتفاقية عن جانب الوزارة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعن جانب هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

وتعليقاً على ذلك، أكد يونس الخوري أهمية هذه الاتفاقية لجهة وضع آليات واضحة تحدد أسس التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وبما يدعم موقع دولة الإمارات بوصفها رائدة عالمياً في مجال الالتزام بالاتفاقات الضريبية. وقال يونس الخوري: "تعزز مثل هذه الاتفاقيات من موقع الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، حيث يبحث المستثمرون عن مناخ استثماري يتمتع بالشفافية والعدالة لدافعي الضرائب."

وأضاف يونس الخوري: "تعمل وزارة المالية بشكل مستمر مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة في الدولة، لوضع آليات فعالة تضمن الامتثال للمعاير والاتفاقيات الدولية في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. ولا بد في هذا الإطار من الإشادة بتعاون هذه الجهات والتزامها، حيث تقوم الوزارة بتشكيل فرق عمل مشتركة مع هذه الجهات لمتابعة وتطبيق التزامات الدولة وفق أفضل المعايير التي وضعها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الأمر الذي يحقق الشفافية والعدالة الضريبية ويعزز موقع الدولة الريادي على المستوى العالمي."

وبموجب الاتفاقية سيزود مركز المعلومات الضريبية الوزارة بالمعلومات والبيانات، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى، والتي تشمل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى أي اتفاقية أخرى تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.