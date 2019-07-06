محمد بن راشد لتنمية المشاريع تفتتح حاضنة أعمالة التكنولوجيا الرقمية "استرولابز" في دبي

دبي - الخليج 365 :

افتتحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حاضنة الأعمال "استرولابز" لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا الرقمية، إحدى حاضنات الأعمال المعتمدة من المؤسسة، وتعتبر الحاضنة مركز تدريب رقمي وحاضنة أعمال لشركات التكنولوجيا الرقمية في دبي، الهادفة إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة ضمن نشاط مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال في دبي، وبالتالي الاسهام في دعم مسيرتهم التنموية، وتحقيق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام.

وقام بافتتاح الحاضنة التي تقع في الكورت يارد ضمن منطقة القوز بإمارة دبي، كل من: عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يرافقه رولان ضاهر الرئيس التنفيذي للعمليات في أسترولابز، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين وممثلين من المؤسسة واسترولابز.

وتختص حاضنة أسترولابز المرخصة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإرشادية لدعم المبتدئين في مجال الأعمال الرقمية المبتكرة، كما تقدم أكاديمية أسترولابز التدريب المتخصص للمهارات الاساسية في مجال الصناعة الرقمية كالتسويق الرقمي، والبرمجة، وعلوم البيانات (Big Data)، وتصميم البرامج وتطوير الأعمال. كما تنظم الأكاديمية دورات مفتوحة للجمهور بالإضافة إلى برامج مصممة خصيصاً لشركائها من الشركات الكبيرة ومسرعات وحاضنات الأعمال الأخرى في دبي والمنطقة.

ويهدف نشاط “مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال المرخص من قبل المؤسسة إلى تنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة أعمالهم.

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وبهذه المناسبة، قال عبد الباسط الجناحي: "تحرص المؤسسة على تقديم كافة اشكال الدعم اللازمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة الاعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الابداع والابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتوافق مع اهداف ورؤية الحكومة الرشيدة. تعمل المؤسسة من خلال هذه الحاضنة على تحفيز مزاولة أعمال القطاعات الرقمية، لتكون في صدارة الأكثر تقدماً وابتكاراً في العمل الحكومي، واستدامة الأعمال وتنافسيتها للشركات على مستوى المحلي والعالمي، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ووثيقة الخمسين التي دشتنها قيادتنا الحكيمة في العام 2019".

وأضاف الجناحي: "توفر حاضنات الأعمال، البيئة المثالية خاصة لرواد الأعمال المبتدئين، من حيث توفير خدمات الإرشاد والتوجيه من قبل عدد من المستشارين والموجهين في مختلف المجالات لمساعدة رواد الأعمال على فهم التحديات وتخطيها في مجال عملهم اليومي. نسعى دائما إلى التأكد من حصول أعضائنا على القدر اللازم من التدريب المناسب والأدوات الضرورية لإنشاء أعمال ناجحة والانطلاق من دبي باعتبارها منصة لبدء ريادة المشاريع والانتقال إلى العالمية".

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال نشاط "مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال" إلى إتاحة الفرصة لتوسيع الاستثمارات في قطاع منصات ريادي الأعمال على اختلاف قطاعاتها والتي تشمل كل من: حاضنات الاعمال، المسرعات، ومساحات العمل المشتركة. وتأتي المبادرة كخطوة لتأسيس شبكة دبي لحاضنات الأعمال Dubai Business Incubator Network DBIN، والتي ستعمل كجهة ارشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الاعمال في الدولة. وتفعيل ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال حاضنات الأعمال والمسرعات.

وعلى نحو متصل، قال رولان ضاهر: "نحن سعداء ومتحمسون بانطلاق حاضنة الأعمال، كما نشكر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على هذه الثقة الممنوحة في سبيل تعزيز وتطوير قطاع الشركات الناشئة في دبي. نحن فخورون بهذا الإنجاز والذي يعد الأهم ضمن خطط التوسع التي تسعى اليها استرولابز، حيث تعتبر هذه الحاضنة مظلة مثالية لرعاية المشاريع الناشئة في دبي الى جانب خدمات استرولابز في المناطق الحرة، كما سنقوم بجذب الشركات الرقمية في المنطقة بالإضافة الى الاستفادة من عمليات الاتصال بين رواد الاعمال في الخليج من خلال حاضنة الاعمال في دبي واسترولابز في المملكة العربية السعودية".