شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة.. وتواصل تراجع الليمون والكيلو بـ 15جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-7-2019 استقرارا فى معظم الأصناف، وذلك فى اليوم الثانى من تطبيق الشريحة الأخيرة من دعم المواد البترولية ، طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.
واستقرت أسعار الطماطم ليتراوح سعر الكيلو بين 1.5- 4 جنيهات ، وايضا بالنسبة للبطاطس فتراوح سعر الكيلو بين 3.75 ، 4.75 جنيهات ، وبالنسبة للبصل فتراوح السعر بين 2.5 – 3.75 جنيها للكيلو ، والكوسة تراوح سعر الكيلو 1.5-4 جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الخيار البلدى والصوب بين 1.5 – 3 جنيهات للكيلو ، والبامية بين 9 – 17 جنيها للكيلو .
وانخفضت أسعار الليمون ليتراوح الكيلو بين 15 – 25 جنيها مقابل 30 جنيها للكيلو الأسبوع الماضى، واستقرت أسعار العنب بين البناتى الأصفر بين 4-6 جنيهات للكيلو، والتفاح المصرى بين 3 – 4.5 جنيها للكيلو، والكنتالوب تراوح سعر الكيلو بين 2 – 4.5 جنيها للكيلو .
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