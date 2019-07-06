السكة الحديد تعلن عدم رفع أسعار تذاكر القطارات بعد زيادة سعر السولار

قال موقع "اليوم السابع" أن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أنه لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم فى جرارات القطارات، وهو ما يعنى زيادة تكاليف التشغيل اليومية للقطارات، إلا أن الهيئة ستتحمل هذه الزيادة الإضافية فى تكاليف التشغيل نيابة عن الركاب، ولا يوجد أى تحريك لأسعار تذاكر القطارات فى الوقت الحالى.
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