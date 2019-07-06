أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم السبت

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم، السبت.
وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
عيار 24: 740 جنيهًا.
عيار 21: 648 جنيهًا.
عيار 18: 555 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5184 جنيهًا.
أما العملات الأجنبية فجاءت:
الدولار الأمريكي: بيع 16.75 جنيه، وشراء 16.65 جنيه.
اليورو: بيع 19.05 جنيه، وشراء 18.93 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 21.28 جنيه، وشراء 21.15 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.52 جنيه، وشراء 15.43 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 17.13 جنيه، وشراء 17.02 جنيه.
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