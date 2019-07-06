أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم السبت

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم، السبت.

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 24: 740 جنيهًا.

عيار 21: 648 جنيهًا.

عيار 18: 555 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5184 جنيهًا.

أما العملات الأجنبية فجاءت:

الدولار الأمريكي: بيع 16.75 جنيه، وشراء 16.65 جنيه.

اليورو: بيع 19.05 جنيه، وشراء 18.93 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 21.28 جنيه، وشراء 21.15 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.52 جنيه، وشراء 15.43 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 17.13 جنيه، وشراء 17.02 جنيه.