أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الليرة

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردغان، محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وأضافت "سكاي نيوز" في عاجل لها، أن نائب محافظ البنك المركزي مراد اويسال حل محل المحافظ. ويمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات. كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.

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