كتب رضا حبيشى
أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن تحريك سعر السولار خلال الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود رفع تكاليف التشغيل اليومية للقطارات، وأن الزيادات التى حدثت فى أسعار السولار رفعت تكاليف التشغيل اليومى للقطارات بقيمة حوالى مليون جنيه.
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريح صحفي أن هذه الزيادة فى التكاليف الإضافية لتشغيل القطارات ستتحملها السكة الحديد نيابة عن الركاب.
كان رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أنه لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، وأنه لا يوجد أى اتجاه فى الوقت...
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد: تحريك أسعار السولار رفع تكاليف تشغيل القطارات مليون جنيه يوميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.