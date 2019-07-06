شكرا لقرائتكم خبر عن للتصدير إلى اليابان.. اتحاد المستثمرين ينظم معرض مفروشات سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، معرضاً لمنتجات المنسوجات والمفروشات بأرض المعارض يوم 17 سبتمبر المقبل، وذلك للتصدير لليابان.

وفى هذا الإطار قال فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد أرسل خطابات إلى الجمعيات أعضاء الاتحاد لدعوة شركات المنسوجات والمفروشات الراغبة فى المشاركة بمعرض ينظمه الاتحاد بأرض المعارض يوم 17 سبتمبر المقبل، وذلك لعرض منتجاتها أمام شركة يابانية كبرى تم الاتفاق معها لتصدير المنتجات المحلية لليابان.

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وأضاف خميس، لـ"الخليج 365"، أنه جارى حصر الشركات الراغبة فى المشاركة بالمعرض، والتجهيز ليصبح نموذجاً مشرفاً للصناعة الوطنية أمام السوق اليابانى، مشدداً على أهمية فتح أسواق تصديرية للمنتجات المحلية بهدف زيادة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى فضلا عن فتح أسواق جديدة للمصانع الوطنية.