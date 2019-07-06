حقيقة ارتفاع أسعار السجائر والأسمنت والحديد بعد زيادة المحروقات

كتب: ضياء السقا

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات، إن أسعار السجائر لم تشهد أي ارتفاع، عقب زيادة أسعار المحروقات.

وقال إمبابي في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إن الشركات المنتجة للسجائر والمعسل لم ترفع السعر على التجار حتى يرتفع على المستهلك، موضحا أن الزيادة في كلفة النقل تتحملها الشركات المنتجة وليس التاجر.

من ناحية أخرى، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لن تؤثر على أسعار الحديد والأسمنت.

وأضاف الزيني: "بشكل عام زيادة البنزين ليست العامل الوحيد في زيادة أسعار مواد البناء بسبب الركود في سوق العقارات مما لا يتيح فرصة للتجار لزيادة السعر".

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود صباح الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو.

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وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيهات بزيادة نحو جنيه وربع، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيات للتر بدلا من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.

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