بعد زيادة البنزين.. تعرف على التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل العام والتاكسي الأبيض وكريم

كتب: ضياء السقا

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض، حيث تمت زيادة فتح العداد جنيها واحدا (7 جنيهات بدلاً من 6)، و (50 قرش لكل كيلو متر – و17 جنيها في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة) وفقاً لما نشرته بوابة الأهرام .

وأضافت بوابة الأهرام أنه بالنسبة لتعريفة النقل العام في القاهرة، فالزيادة فيها ستكون جنيها واحدا لكل الخطوط، فالخطوط ذات الـ 5 جنيهات ستصبح 6، والـ 4 ستصبح 5، والـ 3 ستصبح 4 جنيهات.

وفي سياق متصل، أكد محافظ القاهرة، أن الزيادة التى تم اعتمادها، بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات، لا تزيد عن 15 %، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة تطبق على كل من سيارات السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات لأجرة ( التاكسى الأبيض ).

وبحسب اليوم السابع، وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بالإعلان تعريفة الركوب الخاصة بالسرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة علي الا تتخطي نسبة الزيادة في التعريفة من 10% الي 15%، ويتم الاعلان عن الأسعار الجديدة بطريقة ظاهرة في كافة مواقف سيارات الأجرة.

من جانبها، أعلنت شركة كريم مصر، عن التعريفة الجديدة لنقل الركاب داخل القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود.

وبلغت التعريفة بالقاهرة 9 جنيهات لفتحة العداد بدلا من 7.7 جنيه، و3.19 جنيه لكل كيلو بدلا من 2.8 جنيه، و0.91 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلا من 0.76 جنيه.

أما التعريفة بالإسكندرية بلغت 8 جنيهات لفتحة العداد بدلا من 6.94 جنيه، و3.43 جنيه لكل كيلو بدلا من 3.01 جنيه، و0.76 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلا من 0.68 جنيه.

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وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود صباح الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو.

وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيهات بزيادة نحو جنيه وربع، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيات للتر بدلا من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.