شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 447 ألف ورقة بقيمة قدرها 891 ألف جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1.9 مليون ورقة، بقيمة قدرها 397 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 1.5 مليون ورقة، وبقيمة 295 ألف جنيه.

وجاءت شركتا بورسعيد الفنار للمقاولات والإنشاءات والتجارة والاستيراد، جينيال تورز، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 546 ورقة بقيمة 1250 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 10 ورقة بقيمة 25 جنيه الثانية.

Advertisements

وبلغ إجمالى كمية التداول ببورصة النيل 2.6 مليون ورقة منفذة بقيمة تداول نحو 1.2 مليون جنيه، منفذة على 424 عملية خلال الأسبوع الماضى.

يذكر أن البورصة عقدت 3 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تعطلها يومى الأحد والاثنين الماضيين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك.