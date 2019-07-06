حماية المنافسة البريطانية تفحص «أمازون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه شركة «أمازون»، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي، مراجعة أولية من قبل جهات حماية المنافسة ومنع الاحتكار في بريطانيا على خلفية عرض الشركة شراء حصة في شركة توصيل المواد الغذائية البريطانية «ديليفرو». وقال بيان لهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا، أمس: إن لديها «أسباباً معقولة» تدفع إلى الاعتقاد بأن «أمازون» و«ديليفرو»، لم تعدا شركتين منفصلتين، أو أنهما في سبيلهما إلى الدخول في صفقة اندماج مع بعضها بعضاً في المستقبل القريب. (د ب أ)