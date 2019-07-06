شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة البريطانية تفحص «أمازون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه شركة «أمازون»، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي، مراجعة أولية من قبل جهات حماية المنافسة ومنع الاحتكار في بريطانيا على خلفية عرض الشركة شراء حصة في شركة توصيل المواد الغذائية البريطانية «ديليفرو». وقال بيان لهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا، أمس: إن لديها «أسباباً معقولة» تدفع إلى الاعتقاد بأن «أمازون» و«ديليفرو»، لم تعدا شركتين منفصلتين، أو أنهما في سبيلهما إلى الدخول في صفقة اندماج مع بعضها بعضاً في المستقبل القريب. (د ب أ)
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