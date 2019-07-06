52 مليار درهم الإيرادات الجمركية في 5 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



ارتفعت الإيرادات الجمركية الاتحادية في الدولة خلال العام الماضي 2018 بنسبة 14% لتصل إلى 10.6 مليار درهم (2.88 مليار دولار) بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وبلغت قيمة الإيرادات الجمركية في السنوات الخمس الأخيرة الماضية (2014 - 2018)، 52 مليار درهم (14.1 مليار دولار) حيث سجلت في 2014 ما قيمته 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار) وارتفعت في العام التالي 5.6% لتصل إلى 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار) وانخفضت في 2016 بنسبة 10% إلى 10.1 مليار درهم (2.77 مليار دولار) وتراجعت 8% في 2017 إلى 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لترتفع العام الماضي 2018 بنسبة 14% إلى 10.6 مليار درهم (2.88 مليار دولار).

وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2018 ما قيمته 1.628 تريليون درهم بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للجمارك» وشكلت التجارة الخارجية المباشرة ما نسبته 63% من الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي بقيمة 1.025 تريليون درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية 11 مليار درهم بنسبة 1%.

وحققت الواردات 938 مليار درهم، في الوقت الذي استمر فيه نمو إعادة التصدير 1.8% خلال العام لتصل قيمتها إلى 478.4 مليار درهم، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تحسن ملموس في الميزان التجاري مع التجمعات والأقاليم الاقتصادية العالمية.