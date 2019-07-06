ألمانيا تطالب «السبع» بالالتزام بتعهدات المساعدات التنموية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالإيفاء بالتزاماتها في المساعدات التنموية.

وقال مولر على هامش اجتماع لوزراء تنمية وتعليم مجموعة السبع في باريس، أمس الجمعة: «من المشين أن تنخفض مخصصات التنمية العام الماضي على مستوى العالم بنسبة 2.7%، بينما ارتفعت مخصصات التسليح والدفاع والجيش على نحو كبير في المقابل».

وذكر مولر أن النفقات على التسليح في العالم ارتفعت إلى 1700 مليار دولار، بينما انخفضت نفقات التنمية إلى 165 مليار دولار، وقال: «هذا انعدام ضخم في التناسب... لدينا فجوة تمويلية هائلة في مسألة تطبيق أجندة 2030 والأهداف المرتبطة بها؛ مثل: مكافحة الفقر والعوز».

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي ألزم نفسه في أجندة الأمم المتحدة «2030» بهدف القضاء على الجوع والفقر المدقع في كافة أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وفي إشارة إلى وضع مخيمات اللجوء في ليبيا، طالب مولر بمهمة إنسانية دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال: «الناس في هذه المخيمات يواجهون مصيراً مفزعاً، وهو الموت. إنهم يموتون جوعاً أو عطشاً أو يغرقون في البحر المتوسط. لا يمكننا مشاهدة ذلك ببساطة من دون فعل شيء». يُذكر أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في مخيم للاجئين في ليبيا؛ عقب تعرضه لغارة جوية هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السبع تضم: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان. وتم توجيه دعوة لممثلين عن مجموعة الساحل التي تضم 5 دول إفريقية والسنغال لأول مرة؛ للمشاركة في اجتماع وزراء التنمية والتعليم لمجموعة السبع في باريس. (د ب أ)