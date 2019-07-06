«حديد الإمارات» في 40 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

أوضح المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أن الشركة تعمل على مضاعفة جهودها لزيادة إيرادات المبيعات وتقليص التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتحسين الأداء المالي بشكل أكبر، وذلك في سبيل الحد من تأثرنا بالتراجع المتوقع على الطلب على الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن الشركة اليوم، تصدر لأكثر من 40 دولة من أسواق أمريكا وأوربا وإفريقيا.

وأكد الرميثي في حديث ل«الخليج» أن الشركة حريصة على تعزيز وترسيخ مكانتنا كشركة عالمية المستوى في مجال تصنيع الحديد والصلب وتوفير الحلول والخدمات وفق أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية، وذلك من خلال تطوير مجموعة منتجاتنا وتحقيق الكفاءة عبر جميع أقسام الشركة، والتركيز على الحفاظ على علاقاتنا بالعملاء وتعزيز مستويات رضاهم عن خدماتنا، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من التشريعات والقوانين للحد من الإغراق لدعم الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني، عبر تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، ودعم الصناعة الوطنية في مجال الصناعات المعدنية الثقيلة... وفي ما يلي نص الحوار:

ما توقعاتكم لأداء شركة حديد الإمارات خلال العام الجاري ؟

- بعد النجاح الذي حققته شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، المتمثل بارتفاع القيمة الإجمالية لإيراداتها العام الماضي لتصل إلى 7.5 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بعام 2017، نتوقع الحفاظ على معدلات الطلب على منتجاتنا خلال العام الجاري. لذا، نحرص على تعزيز وترسيخ مكانتنا كشركة عالمية المستوى في مجال تصنيع الحديد والصلب وتوفير الحلول والخدمات وفق أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية، وذلك من خلال تطوير مجموعة منتجاتنا وتحقيق الكفاءة عبر جميع أقسام الشركة، والتركيز على الحفاظ على علاقاتنا بالعملاء وتعزيز مستويات رضاهم عن خدماتنا.

ماذا عن جهود الحد من تأثير التحديات التي يشهدها القطاع في ظل توقعات تراجع الطلب؟

- نعمل على مضاعفة جهودنا لزيادة إيرادات المبيعات وتقليص التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتحسين الأداء المالي بشكل أكبر، وذلك في سبيل الحد من تأثرنا بالتراجع المتوقع على الطلب على الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط والذي يقدر بنسبة 2.6%، ليصل إلى 48.9 مليون طن خلال العام الجاري والذي يصحبه ارتفاع في أسعار خام الحديد وانخفاض أسعار المبيعات وتقلبات السوق والنزعة الحمائية التي تشهدها الأسواق العالمية.

لكننا نتمتع بالكفاءة التشغيلية العالية والخبرة الواسعة التي سنتمكن من خلالها من مواجهة جميع التحديات التي يشهدها القطاع والحد من تأثيرها في معدلات نمو إيراداتنا خلال العام الجاري، فكما نجحنا خلال العام الماضي في الحفاظ على مبيعاتنا في ظل الهبوط الملحوظ الذي شهده السوق في النصف الثاني من العام فنحن قادرون على ترسيخ مكانتنا في القطاع، الأمر الذي انعكس من خلال مستويات الطلب المتنامية على منتجات «حديد الإمارات» في الأسواق العالمية.

حدثنا عن الطاقة الإنتاجية للشركة وحصتها من الأسواق المحلية؟

- نجحنا في الحفاظ على حصتنا السوقية وإنتاج الشركة، حيث بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية خلال العام الماضي نحو 3.1 مليون طن، منها 631 ألف طن تم تصديرها للأسواق العالمية، وتوزعت إجمالي مبيعات الشركة خلال العام الماضي بواقع 80% داخل الدولة، و20% خارج الدولة. وتمتلك «حديد الإمارات» حصةً 60% من سوق حديد التسليح و69% من سوق المقاطع الإنشائية في الدولة.

ما إجمالي عدد الدول التي وصلت لها حديد الإمارات من خلال منتجاتها؟

- قادرون من خلال منتجاتنا عالية الجودة على الوصول إلى مختلف دول العالم. واليوم، نصدر منتجاتنا لأكثر من 40 دولة من أسواق أمريكا وأوربا وإفريقيا. كما تضع حديد الإمارات نصب أعينها افتتاح أسواق جديدة خاصة لمنتجاتها المتميزة مثل المقاطع الإنشائية، حيث تمكنا خلال العام الماضي من دخول 4 أسواق جديدة وهي العراق، وسيريلانكا، والبيرو، وكولومبيا.

وتشكل أمريكا اللاتينية أسواقاً واعدة جداً للصناعات الإماراتية خاصة الحديد، حيث إن العلاقات بين الإمارات ودول هذه القارة تتزايد بشكل قوي ينعكس على التجارة بين الإمارات وهذه القارة الواعدة، كما تسعى الشركة للتواجد بشكل أكبر في قارة إفريقيا.

ما أهم المنتجات التي تصنعها الشركة وكم يبلغ حجم إنتاج تلك المنتجات؟

- تشمل منتجات الشركة حديد التسليح الذي يتم استخدامه في عمليات البناء والتشييد، والمقاطع الإنشائية التي تدخل في مشاريع منشآت النفط والغاز البحرية والبنى التحتية ووحدات الإنتاج التحويلية وأبراج نقل الطاقة الكهربائية والجسور والموانئ والأبراج السكنية وغيرها. أضف إلى ذلك لفائف الأسلاك التي يتم استخدامها في مختلف التطبيقات الهندسية. ويعتبر حديد التسليح من أهم منتجات حديد الإمارات، حيث بلغ إجمالي إنتاج الشركة لقضبان حديد التسليح العام الماضي حوالي 2.1 مليون طن، مقابل 500 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد و600 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة.

حدثنا عن أهم الاتفاقيات التي قمتم بتوقيعها لدعم القطاع في الدولة؟

- نحرص على عقد الاتفاقيات التي تخدم قطاع الحديد والصلب في الدولة، بما ينسجم مع جهودنا والرامية للارتقاء بكل ما يخدم اقتصاد الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

وفي هذا الإطار قمنا بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، من بينها اتفاقية مع شركة «إيكوفر» الفنلندية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2020 لتوفير خدمات معالجة خبث الحديد الناجم عن عمليات التصنيع، وإعادة استثماره وبيعه كمواد خام، وذلك بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لجميع عمليات تصنيع الحديد والصلب بما يخدم الاقتصاد المحلي.

كما وقعت الشركة عقداً لتوريد مكورات خام الحديد مع شركة «فالي» البرازيلية التي تعد أكبر منتج لمكورات خام الحديد على مستوى العالم، وتستمر مدة العقد حتى عام 2021، وستوفر شركة «فالي» من خلاله جزءاً من احتياجات شركة حديد الإمارات من مكورات الحديد بأسعار تنافسية ومستقرة. إذ تقدر الاحتياجات السنوية لحديد الإمارات من خام الحديد التي تشكل المادة الخام لمنتجات الشركة بحوالي 6 ملايين طن.

وفي إطار مساعينا للحفاظ على سجلنا القوي في مجال السلامة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، أبرمت الشركة اتفاقية شراكةً مع «دوبونت للحلول المستدامة» بهدف تعزيز أدائها في هذا المجال، حيث يتعاون الطرفان من خلالها في برنامج «أمان» للتميز في السلامة.

ما هي نسبة التوطين بالشركة، وما أبرز جهودكم في مجال التدريب والتأهيل؟

- يشكل مواطنو الدولة نحو 21% من إجمالي القوى العاملة في «حديد الإمارات» و70% من فريق الإدارة التنفيذية، حيث يتجاوز إجمالي عدد موظفي الشركة 2300 موظف بمختلف الأقسام والمرافق، بينهم ما يقارب ال 500 موظف من مواطني الدولة. وفي إطار حرصنا على تعزيز مكانة المواطنين ودورهم في نمو الشركة وتعزيز الرؤية الاقتصادية للدولة، نخطط إلى رفع نسبة التوطين لتصل إلى23% بحلول نهاية العام الجاري.

وعلى صعيد تدريب وتأهيل مواطني الدولة، تلتزم الشركة بتطوير هذه الكفاءات لتكون قادرة على قيادة القطاع الصناعي بالدولة في المستقبل، وقمنا مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بهدف وضع برامج تدريب مبتكرة تعزز قدرات مواطني الدولة على تبوّؤ العديد من المناصب في القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير فرص التدريب وتطوير المهارات لموظفينا.

وعلى الصعيد ذاته، أطلقت الشركة العام الماضي البرنامج التدريبي «قادة المستقبل»، الذي يهدف لتأهيل وتعزيز كفاءتهم بمجالات العمل المختلفة، وتخرج فيه حتى الآن 15 موظفاً من مواطني الدولة.

كيف تنظرون إلى المطالبات بإعطاء الشركات الوطنية الصناعية الأولوية من حيث الاستعانة بمنتجاتها؟

- تلعب الشركات الوطنية الصناعية دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني، لذا من المهم دعمها وإعطاؤها الأولوية للفوز في مناقصات المشاريع الكبيرة عوضاً عن التركيز على الشركات الأجنبية، خاصة أن الشركات الوطنية تميزت باتباعها أعلى معايير الكفاءة والجودة في التصنيع، إلى جانب إمكانياتها الكبيرة الكافية لتغطية احتياجات القطاع الصناعي المحلي من خلال توفير منتجات وفق أعلى المستويات.

وتضم الأسواق المحلية العديد من الشركات الوطنية الصناعية التي أثبتت حضوراً مميزاً في القطاع محلياً وإقليمياً، وساهمت بتطوير الاقتصاد الوطني، لذا لا بد من تعزيز التعاون مع تلك الشركات ودعمها لتنافس الشركات العالمية، بما يسهم في توسعة انتشار الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي.

برأيكم ما هي أنسب الطرق لمواجهة إغراق السوق بالحديد المستورد من دول أخرى؟

- نحرص في حديد الإمارات على التركيز على ضمان جودة عالية لمنتجاتنا ومواصلة جهودنا التطويرية لتلبية الطلب في الأسواق، إلى جانب توظيف أفضل تقنيات التكنولوجيا للارتقاء بمعايير التصنيع، واتباع آليات التسويق والترويج التي يمكن من خلالها استقطاب الشركات نحو منتجاتنا.

القدرة الإنتاجية لشركات الحديد في الدولة لا تقل عن 5 ملايين طن من حديد التسليح، فيما يقدر حجم الاستهلاك بنحو 3.5 مليون طن، ما يعني قدرة الشركات المحلية على تلبية الطلب المحلي بالكامل لهذا يجب توفير الحماية التجارية لمنتجات الحديد الوطنية، ومكافحة الإغراق الذي تمارسه بعض الشركات العالمية المنتجة للحديد المستورد في الأسواق المحلية. ويشهد السوق المحلي منذ أكثر من عام تراجعاً ملحوظاً في استيراد الحديد، مع زيادة حصة استهلاك الحديد المحلي لأكثرمن90%.

ونحن بحاجة لمزيد من التشريعات والقوانين للحد من الإغراق وبهدف دعم الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني، عبر تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، ودعم الصناعة الوطنية في مجال الصناعات المعدنية الثقيلة.