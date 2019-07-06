شكرا لقرائتكم خبر عن «صفقة اليوم» في «باث آند بودي وركس» بدبي مول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشهد مفاجآت صيف دبي في دورتها ال22، والتي يتم تنظيمها برعاية بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، عروضاً ترويجية وصفقات لا تُفوّت ضمن فعّالية «صفقة اليوم». وتتوفر كل صفقة ليوم واحد فقط؛ لذا يجب على المتسوّقين التوجه إلى مركز التسوّق المختار؛ للحصول على الصفقة المتاحة في ذلك اليوم. وتشمل الصفقات خلال هذا الأسبوع عروضاً على الإكسسوارات والملابس ومنتجات العناية بالجسم وغيرها من المنتجات التي تناسب الجميع.

يقدّم «باث آند بودي وركس» عرضاً خاصاً في متجره في دبي مول اليوم؛ حيث يمكن الحصول على كريم «سوبر بودي لوشن»، والعديد من المنتجات المختارة بسعر 10 دراهم للمنتج الواحد؛ وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

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